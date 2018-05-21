Липецкая область представит инвестпотенциал во Франкфурте-на-Майне

ЛИПЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Инвестиционный форум "Инвестиции и кластеры — синергия развития Липецкой области" пройдет 29 мая во Франкфурте-на-Майне с целью ознакомления европейских компаний с инвестиционным, экономическим и промышленно-инновационным потенциалом региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Представители бизнес-сообщества Европы смогут узнать о существующих в области инвестиционных площадках для размещения производств, а также о тех преимуществах, которые регион готов предоставить иностранным инвесторам.

Как отметили в пресс-службе, Германия на протяжении нескольких лет входит в число крупнейших торгово-экономических партнеров Липецкой области. В 2017 году внешнеторговый оборот региона с Германией вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. Этому немало способствовали взаимные визиты немецких и российских предпринимателей.

Всего с начала года регион посетили представители более 30 иностранных компаний из Западной Европы, США и Азии. В качестве площадок для локализации производств наибольший интерес у инвесторов вызывают федеральная ОЭЗ ППТ "Липецк", 10 региональных ОЭЗ и частные технопарки.

"Выгода от прихода на территорию области ведущих мировых фирм измеряется не только финансовыми вливаниями, но и новыми технологиями, особенностями менеджмента, системами управления, которые активно внедряются. Несомненно, реализация планов иностранных инвесторов будет способствовать модернизации липецких предприятий, проектированию и сопровождению новых промышленных и сельскохозяйственных проектов на территории области. Очень важно и то, что создание высокопродуктивных рабочих мест ведёт к росту благосостояния жителей", — привели в пресс-службе слова главы администрации Липецкой области Олега Королева.

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