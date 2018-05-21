В Ростовской области начали производство инновационного утеплителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — РИА Новости. Компания "Технониколь" на своем заводе в Красносулинском районе Ростовской области начала выпуск теплоизоляции из каменной ваты нового поколения, которая, по данным компании, не имеет аналогов на российском и мировом рынке, сообщает правительство региона.

Завод корпорации "Технониколь", в строительство и развитие которого было вложено свыше 3,5 миллиарда рублей, входит в число флагманов "губернаторской сотни" приоритетных инвестпроектов Ростовской области.

Чтобы наладить выпуск новой продукции на своем донском заводе, компания инвестировала еще 15 миллионов рублей в закупку дополнительного оборудования для предприятия. Первая партия утеплителя GreenGuard на основе инновационной экологичной каменной ваты уже сошла с конвейера завода.

"Инженеры научного центра "Технониколь" разработали новую технологию производства и новое связующее. Сертификация выполнена по стандарту экологического менеджмента ИСО 14001 (Dakks, Германия)", — рассказал директор "Завода Техно" в Ростовской области Вячеслав Абакунов.

Как пояснили в компании, отличие нового утеплителя из каменной ваты от основной линейки продукции завода — принципиально иное биополимерное связующее вещество, которое является уникальной разработкой предприятия. Утеплитель изготавливается из природного сырья, не горит, не имеет запаха, его долговечность составляет минимум 100 лет. Линейка материалов GreenGuard сертифицирована и разрешена для использования в школах, больницах, детских садах, торговых центрах.

По информации Агентства инвестиционного развития Ростовской области, донской завод "Технониколь" выпускает почти 170 видов базальтовой теплоизоляции. Приоритетные адреса поставок инновационного экоутеплителя — строительная отрасль Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Предприятие в Ростовской области было запущено в 2016 году. Как говорил губернатор области Василий Голубев, материал, выпускаемый заводом, очень востребован не только за рубежом, но и в России.

"Технониколь" является международным производителем строительных материалов. Группа имеет 52 производственные площадки в 8 странах (Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 учебных центров, 5 научных центров, 21 представительство в 17 странах. Продукция поставляется более чем в 80 государств.

Другие новости региона читайте здесь >>