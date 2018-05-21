Титов ожидает от правительства усиления контроля за расходованием бюджета

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов ожидает, что обновленный кабинет министров РФ займётся усилением контроля за расходованием бюджетных средств.
В то же время, по его слова, пока неясно, как новый кабмин будет стимулировать рост экономики России.
Титов считает, что Антон Силуанов, который в новом правительстве теперь совмещает функции первого вице-премьера и министра финансов, будет делать акцент в экономической политике на контроле за расходованием средств бюджета.
"Это абсолютно для бизнеса нонсенс, потому что мы понимаем, что это две противоположные функции — или ты занимаешься развитием экономики и против должен быть всегда "финансовый директор" (глава Минфина — ред.), который должен считать деньги", — сказал Титов.
"Это всегда две разные функции, сегодня они будут объединены, поэтому функция финансового контроля будет превалировать", — отметил бизнес-омбудсмен.