Совет директоров "Интер РАО" переизбрал Сечина своим председателем

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет директоров "Интер РАО" переизбрал своим председателем главу "Роснефти" Игоря Сечина, говорится в сообщении электроэнергетической компании.

"Председателем совета избран Игорь Сечин, президент, председатель правления ПАО "НК "Роснефть", его заместителем — Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Старшим независимым директором избран Рональд Поллет, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ", — говорится в сообщении "Интер РАО".

Шугаев занимал пост заместителя председателя совета директоров компании и в его предыдущем составе.

Ранее в понедельник акционеры "Интер РАО" на годовом собрании переизбрали совет директоров в прежнем составе.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 33,5 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.

Акционерами "Интер РАО" являются государственный "Роснефтегаз" (27,63%), "Интер РАО Капитал" (18,37%), подконтрольные государству Федеральная сетевая компания (18,57%) и "Русгидро" (4,92%). Доля акций в свободном обращении — 30,52%.