В Китае заявили, что проблемы в торговых связях с США не решатся за день

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Решение давних структурных проблем в торгово-экономических отношениях США и Китая требует времени, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне.

"Достигнутый в этот раз двумя сторонами консенсус был неизбежным, но вместе с тем нужно понимать, что никакое дело за один день не делается. Решение структурных проблем, которые существуют в торгово-экономических отношениях Китая и США на протяжении уже многих лет, требует времени", — заявил Лю Хэ журналистам, слова которого приводит агентство Синьхуа.

Он подчеркнул, что "здоровое развитие торгово-экономических отношений соответствует ходу исторического развития, никто не в состоянии сопротивляться этому".

"В будущем в ходе развития двусторонних отношений в них могут возникнуть новые трудности и новые противоречия, но мы должны сохранять спокойствие, поддерживать диалог и конструктивным образом решать их", — добавил Лю Хэ.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению торгового дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.

В частности, стороны договорились "значительно увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров и энергетики". США также отправят свою делегацию в Китай для проработки деталей.

Стороны также обсудили вопросы "расширения торговли промышленными товарами и услугами", и "был достигнут консенсус в отношении необходимости создания благоприятных условий для расширения торговли в этих областях". Кроме того, США и Китай "согласились поощрять двусторонние инвестиции и стремиться создать справедливое, равное игровое поле для конкуренции".