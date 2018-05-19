В ОСК рассказали о готовности корпорации к выполнению проектов по Арктике

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сможет через семь-восемь лет практически полностью обеспечить Северный морской путь (СМП) проводками судов с помощью 60-мегаваттных и 120-мегаваттных ледоколов, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

Отвечая на вопрос о готовности ОСК к выполнению проектов по Арктике, глава корпорации напомнил о том, что сейчас строятся три ледокола мощностью 60 мегаватт.

"В перспективе нас ждут еще дополнительные заказы, решение в ближайшее время окончательное в этом направлении будет принято. Это значит, что мы сможем через приблизительно семь-восемь лет уже практически полностью обеспечить Северный морской путь проводками судов с помощью как ледоколов ЛК-60, которые строятся на балтийском заводе, так и в будущем ледоколами-гигантами 120 мегаватт, ледоколами, которые, собственно, смогут обеспечить свободное хождение крупнотоннажных судов по северному морскому пути", — сказал Рахманов.