Пресс-секретарь Медведева отчиталась о доходах за 2017 год

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь премьера РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова задекларировала 6,9 миллиона рублей дохода за 2017 год, соответствующая декларация опубликована в пятницу на сайте правительства России.

Задекларированный доход Тимаковой в 2017 году составил свыше 6,917 миллиона рублей. Тимакова владеет квартирой площадью чуть более 60 квадратных метров.

Супруг Тимаковой задекларировал свыше 2,497 миллиона рублей дохода за 2017 год. Согласно декларации, он владеет земельным участком площадью 2,7 тысячи квадратных метра и жилым домом площадью 96 "квадратов" в Ливии. Кроме того, в его собственности находятся две квартиры площадью 70 и 290 квадратных метров, а также 1/3 квартиры, площадь которой составляет чуть более 100 "квадратов". Также в его собственности находится гараж площадью 19 "квадратов" и два легковых автомобиля Mercedes-Benz S350L и GL500.

Кроме того, согласно декларации, доход замглавы аппарата кабмина Марины Ентальцевой составил более 4,2 миллиона рублей. Ентальцева владеет двумя квартирами площадью 145,2 и 189 квадратных метров, а также легковым автомобилем.