Пресс-секретарь Медведева отчиталась о доходах за 2017 год

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь премьера РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова задекларировала 6,9 миллиона рублей дохода за 2017 год, соответствующая декларация опубликована в пятницу на сайте правительства России.
Супруг Тимаковой задекларировал свыше 2,497 миллиона рублей дохода за 2017 год. Согласно декларации, он владеет земельным участком площадью 2,7 тысячи квадратных метра и жилым домом площадью 96 "квадратов" в Ливии. Кроме того, в его собственности находятся две квартиры площадью 70 и 290 квадратных метров, а также 1/3 квартиры, площадь которой составляет чуть более 100 "квадратов". Также в его собственности находится гараж площадью 19 "квадратов" и два легковых автомобиля Mercedes-Benz S350L и GL500.
Кроме того, согласно декларации, доход замглавы аппарата кабмина Марины Ентальцевой составил более 4,2 миллиона рублей. Ентальцева владеет двумя квартирами площадью 145,2 и 189 квадратных метров, а также легковым автомобилем.