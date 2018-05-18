"Саратовские авиалинии" прекратили полеты из Пензы в южном направлении

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила полеты из Пензы в южном направлении, сообщил в пятницу пензенский аэропорт.

В четверг "Саратовские авиалинии" сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Однако ранее в пятницу перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%, отметив, что ожидает решения Росавиации о судьбе компании до 27 мая.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила полеты. Для полетов в южные направления рекомендуем воспользоваться АК "Ижавиа" или трансферными перелетами АК S7, "Руслайн" через "Внуково" или "Домодедово". По поводу возврата купленных билетов на АК "Саратовские авиалинии" обращаться в кассы по месту их приобретения", — говорится в сообщении.

Аэропорт отметил, что ранее "Саратовские авиалинии" также отменили рейс из Пензы в Москву в период летней навигации текущего года.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик в эту пятницу заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.