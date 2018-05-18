"Саратовские авиалинии" прекратили полеты из Пензы в южном направлении

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила полеты из Пензы в южном направлении, сообщил в пятницу пензенский аэропорт.
"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратила полеты. Для полетов в южные направления рекомендуем воспользоваться АК "Ижавиа" или трансферными перелетами АК S7, "Руслайн" через "Внуково" или "Домодедово". По поводу возврата купленных билетов на АК "Саратовские авиалинии" обращаться в кассы по месту их приобретения", — говорится в сообщении.
Аэропорт отметил, что ранее "Саратовские авиалинии" также отменили рейс из Пензы в Москву в период летней навигации текущего года.
Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик в эту пятницу заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.