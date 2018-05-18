Рубль снизился к доллару и евро

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рубль вечером в пятницу снижается к доллару и евро, отыгрывая неприятие риска инвесторами на мировых рынках в условиях роста доходности американских госбумаг, говорят трейдеры.

Признаки коррекции нефти вниз добавляют осторожности игрокам валютного рынка РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 26 копеек, до 62,44 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 73,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль не в силах расти

Рубль вечером снижается к доллару и евро, отыгрывая неприятие риска инвесторами на мировых рынках в условиях роста доходности американских госбумаг. Превышение этим показателем для 10-летних гособлигаций уровня 3% годовых сигнализирует о бегстве инвесторов от риска.

Кроме того, сохранение геополитических рисков добавляет неуверенности рублю, особенно перед выходными, когда может появиться какая-нибудь негативная новость, а рынок будет закрыт, считают аналитики.

Признаки коррекции нефти вниз – сейчас она отходит к уровню 79 долларов за баррель — также добавляет осторожности игрокам валютного рынка РФ, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро вечером росли к рублю на 0,3-0,4%, а рублевая цена нефти остается около рекордно высокого за несколько лет уровня — 4,95 тысячи рублей за баррель.

Тем не менее, в целом российский рубль демонстрирует хорошую, положительную динамику по сравнению с другими валютами развивающихся рынков, поддерживаемую значительным ростом цен на нефть, рассуждает Джон Харди из Saxo Bank.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,9-62,9 рубля, евро – в коридоре 72,8-74 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Перспективы доллара на следующей неделе весьма оптимистичны, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. Высока вероятность его плавной восходящей динамики до уровня в 63 рубля за доллар, считает она.

"На неделе поддержку доллару оказывают сразу несколько важных макроэкономических показателей США: активный рост индекса производственной активности, снижение среднесписочной численности безработных американцев, а также укрепление фондового рынка. Позитивное воздействие на доллар продолжает оказывать и уверенный рост доходности гособлигаций США", — заключила она.