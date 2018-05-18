"Саратовские авиалинии" заявили, что стремятся сохранить деятельность

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", объявившая в четверг о возможном прекращении деятельности с 31 мая по требованию Росавиации, делает все, чтобы сохранить деятельность компании, включая работу единственного аэропорта Саратова, говорится в заявлении совета директоров перевозчика, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Совет директоров прилагает все усилия, направленные на сохранение деятельности авиакомпании, включая деятельность международного аэропорта "Саратов Центральный", — говорится в сообщении. Единственный действующий аэропорт Саратова, открытый в 1931 году как база для сельхозавиации, находится в центре города.

"Саратовские авиалинии", которые занимаются авиаперевозками и эксплуатацией этого аэропорта, в четверг сообщили, что по требованию Росавиации руководством компании принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая и вынужденном увольнении 1,2 тысячи сотрудников с 18 июля. Но в пятницу перевозчик сообщил о возобновлении продажи билетов по России и сокращении чартерной программы на июнь на 50%, отметив, что ожидает решения Росавиации о судьбе компании до 27 мая.

Ранее в пятницу зампред правительства области Александр Буренин заявил, что правительство предпринимает меры, чтобы не допустить закрытия единственного аэропорта Саратова, и напомнил, что строительство нового аэропортового комплекса в селе Сабуровка находится на завершающем этапе. Новый аэропорт "Центральный" строится в 30 километрах от Саратова, после окончания его строительства действующий сейчас аэропорт планировалось закрыть. Завершение работ в новом аэропорту Саратова запланировано на конец 2018 года, а его запуск — на середину 2019 года.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года разбился через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после катастрофы провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая. Перевозчик в эту пятницу заявил, что устранил все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок компании после крушения Ан-148.