Минэнерго разработает меры по улучшению платежной дисциплины в энергетике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ намерено разработать новые меры для повышения платежной дисциплины в электроэнергетике до конца 2018 года, сообщила РИА Новости статс-секретарь — замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко в кулуарах Петербургского международного юридического форума-2018.

"Какие именно меры ужесточающие: либо это усиление ответственности уже предусмотренной, либо это новые меры, новые экономические санкции, мы еще пока разрабатываем. Мы планируем эту работу сделать до конца года, и пока еще конкретных мер я Вам не назову", — сказала Бондаренко.

В концепции предполагается, что эти меры будут направлены на повышение платежной дисциплины организаций, зависимых от бюджета, в том числе, возможно, на упрощение порядка введения ограничения режима потребления в части сроков и порядка направления уведомления о таком ограничении. Кроме того, прорабатываются меры, направленные на повышение платежной дисциплины в части расчетов за услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.

Бондаренко отметила, что по отдельным категориям платежная дисциплина улучшилась, в частности в расчетах между сетевыми и сбытовыми организациями наблюдается положительная динамика. А злостными неплательщиками часто является сфера ЖКХ, добавила она.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.