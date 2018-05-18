Инвестпотенциал Тамбовщины представлен в рамках Дней региона в Москве

ТАМБОВ, 18 мая — РИА Новости. Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов РФ как в рейтингах инвестиционной привлекательности, так и по реализации целевых моделей бизнеса, сообщил первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

О конкурентных преимуществах Тамбовской области он рассказал на презентации инвестиционного и промышленного потенциала региона, которая прошла в пятницу в ТПП РФ в рамках Дней Тамбовской области в Москве.

"По оценкам экспертов, инвестиционные вложения на территории региона являются наиболее безопасными. Так, Тамбовская область по результатам рейтинга "Эксперт РА" (RAEX) занимает пятое место среди субъектов РФ с наименьшим уровнем инвестиционных рисков", — процитировал представитель пресс-службы обладминистрации слова Ганова.

Первый замглавы обладминистрации сделал особый акцент на трудовых и научных ресурсах, привлекательных экономических площадках области. На Тамбовщине созданы три индустриальных парка с особой системой преференций для резидентов — в Уварово, Котовске и в Никифоровском районе, а также территория опережающего социально-экономического развития Котовск.

"Льготный режим ведения бизнеса, развитая инфраструктура, доступ к экономическим ресурсам и технологиям делает эти площадки удобными и привлекательными для средних и малых предприятий. Так, на территории опережающего развития ставка страховых взносов для инвесторов понижена до 7,3%", — уточнил Ганов.

Еще одна новая площадка, созданная для поддержки малых предприятий — центр "Геометрия бизнеса", который постоянно расширяет объем оказываемых услуг, что также создает максимально комфортные условия предпринимательской среды в регионе.

Ганов также отметил большой экспортный потенциал региона. В прошлом году объем внешнеторгового оборота вырос на 36% по сравнению с 2016 годом.

"Губернатор Александр Никитин поставил новую задачу — за шесть лет удвоить объем экспорта. Для ее решения был создан Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса", — напомнил Ганов.

Представители крупных промышленных предприятий Тамбовской области также провели презентацию своих предприятий. Московских бизнесменов особенно заинтересовала продукция "Корпорации "Росхимзащита", "Пигмента", "Фарадея", "ТАМАК", приборостроительного завода "ТВЕС", и предприятий АПК. Отметили в пресс-службе.

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