Более тысячи экспертов событийной индустрии посетили стенд РФ на IMEX 2018

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более 1000 профессионалов событийной индустрии посетили коллективную российскую экспозицию RUSSIA OPEN TO THE WORLD на крупнейшей международной выставке в области делового туризма IMEX 2018, которая прошла 15-17 мая во Франкфурте, сообщает организатор экспозиции — Ассоциация "Национальное конгресс-бюро".

"Национальную экспозицию RUSSIA OPEN TO THE WORLD посетили более 1000 профессионалов событийной индустрии. С экспозицией ознакомились делегаты из Азербайджана, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Мексики, Новой Зеландии, Польши, Португалии, США, Чехии и других государств. На площадке стенда состоялось более 600 деловых встреч и переговоров", — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, огромный интерес профессионалов отрасли, байеров, организаторов международных мероприятий к экспозиции свидетельствует о том, что регионы России могут с полным правом стать новым направлением для проведения самых разных международных деловых мероприятий. Страна имеет опыт проведения крупнейших деловых и спортивных событий и предлагает большой выбор мест с развитой инфраструктурой. Дополнительным стимулом для иностранных заказчиков, организаторов мероприятий и международных ассоциаций является отраслевая специализация регионов России.

На IMEX 2018 свой событийный потенциал представили лидеры отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Свердловской и Калининградской областей.

Профессиональные организаторы мероприятий выразили свою заинтересованность и намерения на дальнейшее сотрудничество с Ассоциацией "Национальное конгресс-бюро", отмечается в сообщении.

Ассоциация создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ с целью формирования и продвижения позитивного образа России как благоприятного места для проведения мероприятий любого уровня, привлечения крупных международных событий.