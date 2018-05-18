"Северный поток-2" открыт для участия других стран, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. "Северный поток-2" открыт для участия других стран, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он подчеркнул, что Россия считает проект выгодным и будет за него бороться.

"Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют", —добавил Путин.

Экономический проект

Президент призвал не политизировать проект строительства газопровода, поскольку Россия относится к нему как к исключительно экономическому. При этом глава государства уточнил, что после запуска трубопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, поставки через Украину продолжатся при экономической целесообразности.

Меркель согласилась с Путиным и подтвердила, что Германия тоже рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект. Тем не менее, в нем есть и другие составляющие, отметила канцлер. Исходя из этого, по ее словам, стоит подумать над гарантиями для Украины.

Позиция Украины и США

Против "Северного потока-2" выступили несколько государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, месяц назад американский президент Дональд Трамп попросил Меркель перестать поддерживать проект в обмен на переговоры по новому торговому соглашению между регионами.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Германия вряд ли согласится на подобную сделку с США.

Эксперт считает, что в Берлине прекрасно понимают, что Трамп показывает себя как ненадежный политик. Американский президент ни во что не ставит интересы европейцев, и нет никаких гарантий, что соглашение с ФРГ будет соблюдаться, заявил Юшков.

"Северный поток — 2"

В рамках проекта предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

На строительство трубопровода планируют потратить 9,5 милларда рублей. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны, обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром"предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.