"Швабе" готовится освоить рынок Таиланда

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" намерен приступить к поставкам медтехники для реанимации и интенсивной терапии новорожденных в лечебные учреждения Таиланда, сообщает пресс-служба холдинга.

Предприятие "Швабе" — Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) — получил в Российском экспортном центре (РЭЦ) сертификат свободной продажи. Свидетельство подтверждает соответствие выпускаемой на заводе неонатальной, реанимационной и диагностической техники международным стандартам качества и безопасности.

"Его наличие дает УОМЗ право на регистрацию отечественных изделий в Таиланде, а также участие в тендерах на поставку медицинского оборудования в государственные клиники", — говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора холдинга Ивана Ожгихина, в сентябре 2017 год в рамках выставки Medical Fair Thailand холдинг наладил "хорошие партнерские отношения с организациями Таиланда".

"Сертификат говорит об обращении нашего оборудования внутри страны и открывает широкие возможности для развития внешнеторговой деятельности. Он стал первым знаковым шагом на пути выхода медтехники "Швабе" на рынок Таиланда — нового региона в географии сбыта этой продукции. До конца 2018 года мы планируем зарегистрировать на территории этой страны наиболее востребованные со стороны инозаказчиков медицинские изделия", — сказал Ожгихин.

Пресс-служба уточняет, что УОМЗ готовит к регистрации в Таиланде медтехнику, которая сегодня применяется для реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, в том числе младенцев с экстремально низкой массой тела, более чем в 700 лечебных учреждениях России и клиниках более 50 стран мира.

"Медтехника — приоритетное направление в гражданском сегменте приборостроения холдинга, имеющее наибольший экспортный потенциал и включающее более 200 наименований изделий, обеспечивающих 28% экспорта в выручке. Получение сертификата свободной продажи стало очередным этапом во взаимодействии "Швабе" и РЭЦ. В середине 2017 года стороны заключили соглашение о партнерстве, нацеленное на развитие экспорта высокотехнологичной продукции. Планируется, что его наибольший объем придется именно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", — отмечается в пресс-релизе.