Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. В Германии убеждены, что после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие", — сказала она.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где уже начаты подготовительные работы на морском участке.