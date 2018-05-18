Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. В Германии убеждены, что после строительства "Северного потока-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".
Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где уже начаты подготовительные работы на морском участке.