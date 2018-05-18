Суд обязал "Трансаэро" выплатить $3,4 миллиона по решению арбитража

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал признанную банкротом авиакомпанию "Трансаэро" исполнить решение Международного арбитражного суда (МАС) о выплате 3,36 миллиона долларов в пользу американской компании GA Telesis LLC по договорам аренды авиадвигателей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Как уточняется в этом судебном акте, в мае 2009 года "Трансаэро" и компания Aero Turbine из США заключили соглашение об общих условиях лизинга двигателей, на основании которого в октябре 2012 года были заключены два отдельных арендных договора.
"Оба двигателя были переданы должнику путем их установки на находившиеся в его владении и пользовании воздушные суда", — отмечается в определении арбитража, где указывается, что двигатели были установлены на самолеты Boeing 777-300 и Boeing 777-200, которые "Трансаэро" эксплуатировало на условиях финансовой аренды.
Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области спустя почти два года, 13 сентября 2017 года, признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства на полгода, которая в марте была продлена еще на 6 месяцев. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.