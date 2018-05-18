Суд обязал "Трансаэро" выплатить $3,4 миллиона по решению арбитража

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал признанную банкротом авиакомпанию "Трансаэро" исполнить решение Международного арбитражного суда (МАС) о выплате 3,36 миллиона долларов в пользу американской компании GA Telesis LLC по договорам аренды авиадвигателей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Признать и привести в исполнение решение МАС при МТП (ICC) от 12 апреля 2017 года… о взыскании с ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" в пользу компании GA Telesis LLC задолженности по договорам аренды в части 2,89 миллиона долларов США основной задолженности, 151,38 тысячи долларов США неустойки, а также в дополнительном размере, возникшем по состоянию на дату фактического исполнения обязательств, 318,88 тысячи долларов США убытков в рублях, исходя из курса ЦБ РФ на дату исполнения определения", — говорится в определении арбитража Петербурга, куда обратилась GA Telesis LLC.

Как уточняется в этом судебном акте, в мае 2009 года "Трансаэро" и компания Aero Turbine из США заключили соглашение об общих условиях лизинга двигателей, на основании которого в октябре 2012 года были заключены два отдельных арендных договора.

"Оба двигателя были переданы должнику путем их установки на находившиеся в его владении и пользовании воздушные суда", — отмечается в определении арбитража, где указывается, что двигатели были установлены на самолеты Boeing 777-300 и Boeing 777-200, которые "Трансаэро" эксплуатировало на условиях финансовой аренды.

В декабре 2012 года Aero Turbine, GA Telesis и "Трансаэро" заключили договор цессии, и статус арендодателя авиадвигателей перешел к GA Telesis. Эта компания в ноябре 2015 года обратилась в международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Нью-Йорке "в связи с неисполнением должником обязательств по договорам аренды и нарушением согласованного графика платежей", указал арбитраж Петербурга, обязавший "Трансаэро" исполнить решение МАС.

Второй по пассажирообороту в РФ авиаперевозчик "Трансаэро" не смог обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области спустя почти два года, 13 сентября 2017 года, признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства на полгода, которая в марте была продлена еще на 6 месяцев. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали оценку ее реальных активов.