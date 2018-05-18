В Фонде "Сколково" обсудили механизмы внедрения инноваций в компаниях

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Более пятисот бизнес-экспертов и руководителей крупных промышленных и технологических компаний приняли участие в конференции "Инновации для корпораций", которая состоялась в Технопарке "Сколково".

"За восемь лет мы смогли выработать объем компетенций, которые сейчас позволяют нам качественно отбирать технологические компании, команды, которые нужны и востребованы индустрией. И сейчас мы способны выискивать те технологии, которые точечно нужны нашим партнерам, готовы работать под их запрос", — сказал старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково Кирилл Каем.

По словам бизнес-эксперта и экономиста, приглашенного профессора в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании, а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонаса Риддерстрале, в условиях рыночной экономики способны выжить компании, топ-менеджмент которых открыт для новых технологий.

"Бизнес-модели меняются, новые инновации приходят и полностью изменяют всё, что мы делаем и видим. Рыночная экономика никогда не остаётся неподвижной — она может подниматься и опускаться, но никогда не будет стоять на месте", — сказал Риддерстрале, слова которого цитирует пресс-служба Фонда "Сколково".

Участники состоявшейся в рамках конференции панельной дискуссии "От теории к практике: международные инструменты модели "Открытые инновации" отметили, что более 80% крупных российских корпораций заинтересованы в привлечении новых идей и сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями. Опыт Фонда "Сколково" по отбору и поддержке стартапов уже реализуется в партнерстве с такими крупными компаниями, как "Объединённая авиастроительная компания", "Российские железные дороги", "Вертолёты России", Госкорпорация "Росатом", ПАО "Россети", "НТЦ Татнефть", "Энел Россия", SAP Labs СНГ и другие.

"Мы понимаем, что только в инновационности, с условием открытости инноваций наша компания сможет сохранить лидерские позиции на мировом рынке. Мы обязаны быть конкурентоспособными и смотреть, куда идут мировые тренды, находить поводы их применять. Поэтому мы сегодня активно занимаемся новыми бизнесами, старательно строим экосистему, которая позволит нам находить инновации". — сказал первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.