Биткоин торгуется выше восьми тысяч долларов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром торгуется чуть выше отметки в 8 тысяч долларов за монету на фоне снижения интереса инвесторов к этой криптовалюте, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.34 мск биткоин дешевел на 3,68%, до 8,057 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 3,97%, до 8,022 тысячи долларов, на OKex- на 3,83%, до 8,02 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также теряют в стоимости: Ethereum дешевеет на 4,8%, до 675,9 доллара, Ripple — на 5,34%, до 0,66 доллара, Bitcoin Cash — на 8,22%, до 1201,06 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 313,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Хайп технологии блокчейн больше не поддерживает интерес к биткоину. Уйдя ниже уровня 8,2 тысячи долларов, биткоин может легко разменять 8 тысяч, остановившись ближе к котировке 7,6 тысячи долларов. Пузырь биткоина продолжает сдуваться", — сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Аналитик также отметил, что на курс биткоина в дальнейшем будет оказывать давление внедрение финансовых инструментов на более технологичные криптовалюты, вроде Ethereum.