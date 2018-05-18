"Силовые машины" попросили у Минэнерго госгарантии для сбыта, пишут СМИ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Попавшие под санкции США "Силовые машины" просят у Минэнерго РФ гарантии закупки генкомпаниями РФ 48 газовых турбин "Силмаша" мощностью 65 и 170 МВт в рамках планируемой программы модернизации ТЭС, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо владельца и главы совета директоров холдинга Алексея Мордашова.

Исполняющий обязанности министра энергетики России Александр Новак поручил проработать предложения своим заместителям Вячеславу Кравченко и Андрею Черезову. Отмечается, что мощные газовые турбины — проблемная точка для отрасли, в РФ таких технологий нет. Это спровоцировало в 2017 году скандал с поставками структурами "Ростеха" турбин Siemens в подсанкционный Крым.

Среди указанных Мордашовым мер поддержки — обязывающие контракты на поставку газовых турбин "Силмаша" с генкомпаниями, участвующими в программе модернизации. Сейчас она на утверждении в правительстве, объем — 3,5 триллиона рублей до 2035 года, из них на модернизацию ТЭС — около 1,35 триллиона рублей. Планируется обновить до 40 ГВт ТЭС, но предполагается, что в основном будет идти замена паросилового оборудования на новое, отмечает газета.

В ходе имитационных отборов генераторы подали заявки на замену 195 паровых турбин и шести газовых. "Силмаш" просит пересмотреть программу модернизации и перейти на парогазовый цикл. По мнению Алексея Мордашова, это в "1,5-1,8 раза повысит эффективность электростанций". Для окупаемости создания турбин компания просит Минэнерго РФ подтвердить потребность рынка в 26 ГТЭ-65 (компания готова выпустить их на рынок в 2023 году) и 22 ГТЭ-170 (в 2021 году).

Отмечается, что впервые о поддержке глава "Силмаша" просил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в апреле. По мнению бизнесмена, без преференций "российскому энергомашиностроению не выжить". Тогда Мордашов говорил, что компании нужны госгарантии для выхода на зарубежные рынки и помощь в привлечении финансирования, а также высказал идею о вхождении "Силмаша" в консорциум "Роснано", Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха" и "Интер РАО", разрабатывающего газовую турбину ГТД-110М, которая была полностью разрушена в ходе испытаний в декабре 2017 года. Источники газеты говорят, что пока не было предметных переговоров о создании СП.

В Минэкономразвития отметили, что поддерживают развитие энергомашиностроения РФ, но выбор оборудования нужно осуществлять на тендерах. В "Силмаше" изданию подтвердили, что направляли программу поддержки производства газовых турбин, но "ее детали еще будут уточняться". Глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров предлагал полностью локализовать в РФ оборудование Siemens или GE.