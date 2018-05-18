Нефть дорожает на фоне сокращения мировых запасов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу продолжают расти в цене после преодоления отметки в 80 долларов за баррель марки Brent накануне, на фоне снижения мировых запасов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 79,53 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость нефти этой марки впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17%, до 71,61 доллара за баррель.

"Мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям, что свидетельствует о том, что скоординированные действия стран ОПЕК и не входящих в организацию по венской сделке были успешны", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джека Аллардиче (Jack Allardyce).

По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 миллион баррелей, до 2,819 миллиарда баррелей. Этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.

Одной из главных целей соглашения по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР.

Другим фактором, поддерживающим рост нефтяных цен стали сообщения о снижении добычи нефти в Венесуэле и возобновление США санкций против Ирана. "Двойной дефицит предложения в связи с (ситуацией — ред.) вокруг Ирана и Венесуэлы продолжает оказывать существенную поддержку ценам", — сообщил глава отдела торговли в регионе АТР Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes).