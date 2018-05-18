Нефть дорожает на фоне сокращения мировых запасов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу продолжают расти в цене после преодоления отметки в 80 долларов за баррель марки Brent накануне, на фоне снижения мировых запасов, свидетельствуют данные торгов.
"Мировые запасы приближаются к долгосрочным средним значениям, что свидетельствует о том, что скоординированные действия стран ОПЕК и не входящих в организацию по венской сделке были успешны", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика по нефтегазовому сектору Cantor Fitzgerald Джека Аллардиче (Jack Allardyce).
По данным майского доклада МЭА, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте опустились до уровня ниже среднего пятилетнего значения на 1 миллион баррелей, до 2,819 миллиарда баррелей. Этот уровень стал минимальным с марта 2015 года.
Одной из главных целей соглашения по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР.
Другим фактором, поддерживающим рост нефтяных цен стали сообщения о снижении добычи нефти в Венесуэле и возобновление США санкций против Ирана. "Двойной дефицит предложения в связи с (ситуацией — ред.) вокруг Ирана и Венесуэлы продолжает оказывать существенную поддержку ценам", — сообщил глава отдела торговли в регионе АТР Oanda Стивен Иннес (Stephen Innes).