Банк России отозвал лицензию у банка "Акцент"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Банк России с 18 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Акцент", сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" ПАО АКБ "Акцент", рег. № 696, Оренбургская область, г. Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД- 1249)", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Кроме того, регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как отмечает ЦБ, проблемы в деятельности банка "Акцент" возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

При этом кредитной организацией осуществлялись "схемные" операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера собственных средств (капитала) в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. ЦБ РФ неоднократно применял в отношении банка "Акцент" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 мая он занимал 465-е место в банковской системе РФ.