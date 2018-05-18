Эксперт рассказал о влиянии санкций против Ирана на экспорт зерна

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Введение США санкций против Ирана может негативно повлиять на экспорт российского зерна: если Тегеран окажется в международной изоляции, поставщики будут сворачивать свой бизнес с иранскими компаниями, считает гендиректор логистической компании "Глогос Проект" Константин Гриневич.
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.
"Если Иран снова окажется в ситуации международной экономической изоляции, то экспортная цепочка из России в Иран может быть затруднена. Санкции, в первую очередь, коснутся финансового сектора иранской экономики. Это сулит нестабильность работы банков, замораживание счетов, и, соответственно, существенные помехи в проведении денежных операций", — сказал РИА Новости Гриневич.
Зерно покупают уже сейчас
Российские экспортеры зерна, отмечает "Глогос Проект", могли бы занять определенную нишу на иранском рынке. При этом компания указывает, что складывающаяся ситуация вокруг санкций против Ирана вызывает беспокойство на внутреннем зерновом рынке страны.
Так, по данным логистической компании, иранские трейдеры уже сейчас стараются закупить значительные объемы зерна, чтобы в дальнейшем избежать трудностей, вызванных возможной финансовой и политической международной изоляцией.
Из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ следует, что экспорт России в Иран по итогам 2017 года составил 1,3 миллиарда долларов, импорт — 392 миллиона долларов. Основные статьи российского экспорта в исламскую республику — злаки (около 27% в объеме поставок), черные металлы (21%), жиры, масла и воски (11%), древесина и изделия из нее (9%).
РФ поставляет в Иран также ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (7% в экспорте). В свою очередь из Ирана в Россию поставляются в основном продукты питания: съедобные фрукты и орехи, а также овощи и съедобные корнеплоды (по 30% в импорте). Из страны импортируется также медь и медные изделия (11%), пластмассы (5%), фармацевтическая продукция (около 4%).