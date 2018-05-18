Эксперт рассказал о влиянии санкций против Ирана на экспорт зерна

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Введение США санкций против Ирана может негативно повлиять на экспорт российского зерна: если Тегеран окажется в международной изоляции, поставщики будут сворачивать свой бизнес с иранскими компаниями, считает гендиректор логистической компании "Глогос Проект" Константин Гриневич.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие. Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.

"Если Иран снова окажется в ситуации международной экономической изоляции, то экспортная цепочка из России в Иран может быть затруднена. Санкции, в первую очередь, коснутся финансового сектора иранской экономики. Это сулит нестабильность работы банков, замораживание счетов, и, соответственно, существенные помехи в проведении денежных операций", — сказал РИА Новости Гриневич.

Зерно покупают уже сейчас

"Поэтому трейдеры будут постепенно сворачивать свою коммерческую активность в республике. А учитывая благоприятный прогноз на урожай зерновых в текущем аграрном году, потеря данного рынка может иметь для российского экспорта негативные последствия", — добавил он.

Российские экспортеры зерна, отмечает "Глогос Проект", могли бы занять определенную нишу на иранском рынке. При этом компания указывает, что складывающаяся ситуация вокруг санкций против Ирана вызывает беспокойство на внутреннем зерновом рынке страны.

Так, по данным логистической компании, иранские трейдеры уже сейчас стараются закупить значительные объемы зерна, чтобы в дальнейшем избежать трудностей, вызванных возможной финансовой и политической международной изоляцией.

"В свете этих событий, российские коммерсанты, обеспечивающие вывоз основных объемов, могут отказаться от ведения бизнеса с иранскими партнерами. Те экспортеры, которые останутся, будут вынуждены для сохранения торговых отношений искать альтернативу — иные обходные пути продажи зерна в Иран", — указывает "Глогос Проект".

Из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ следует, что экспорт России в Иран по итогам 2017 года составил 1,3 миллиарда долларов, импорт — 392 миллиона долларов. Основные статьи российского экспорта в исламскую республику — злаки (около 27% в объеме поставок), черные металлы (21%), жиры, масла и воски (11%), древесина и изделия из нее (9%).

РФ поставляет в Иран также ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (7% в экспорте). В свою очередь из Ирана в Россию поставляются в основном продукты питания: съедобные фрукты и орехи, а также овощи и съедобные корнеплоды (по 30% в импорте). Из страны импортируется также медь и медные изделия (11%), пластмассы (5%), фармацевтическая продукция (около 4%).