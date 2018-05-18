МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. России необходимо повышать пошлины в тех объемах, в которых Москва несет потери из-за повышения привозных таможенных пошлин США на алюминий и металл, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Я считаю, что нам вообще необходимо предпринимать более жесткие меры. И, может быть, брать в качестве примера Китай, который разработал целый ряд ответных мер, в том числе и повышения налоговых ввозных пошлин. Я считаю, что по тем товарным группам, по которым есть конкурентный международный рынок, на необходимо устанавливать и повышать пошлины в тех объемах, в которых мы понесем потери, в связи с повышением привозных таможенных пошлин на территории США на алюминий и металл ", — сказал Гутенев РИА Новости.

Кроме того, политик предложил проанализировать практику отстаивания интересов нашей страны во ВТО, а именно – кого Россия привлекает для отстаивания этих интересов, какая судебная практика и так далее.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран действие этих пошлин приостановлено. Для России пошлины вступили в силу с 23 марта.