МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. России необходимо повышать пошлины в тех объемах, в которых Москва несет потери из-за повышения привозных таможенных пошлин США на алюминий и металл, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Кроме того, политик предложил проанализировать практику отстаивания интересов нашей страны во ВТО, а именно – кого Россия привлекает для отстаивания этих интересов, какая судебная практика и так далее.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран действие этих пошлин приостановлено. Для России пошлины вступили в силу с 23 марта.