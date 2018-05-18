Минфин не направлял предложений по повышению пенсионного возраста

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министерство финансов не направляло в правительство предложения о повышении пенсионного возраста, сообщили в ведомстве после того, как СМИ сообщили, что Минфин и Минтруд якобы предложили варианты такой реформы. Об этом сообщает RT.

"Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года", — отметили в ведомстве.

В Минфине добавили, что в настоящее время просчитываются различные идеи по изменению пенсионной системы.

Обсуждение пенсионной реформы

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Дмитрий Медведев намерен обсудить перспективы повышения пенсионного возраста на совещании с членами кабмина.

По словам одного из собеседников издания в правительстве, итогом совещания может стать поручение премьера профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, чтобы депутаты Госдумы приняли его уже в весеннюю сессию.

Отмечалось, что основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, предложившего повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Сейчас мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет.

Мнения "за"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключает, что пенсионный возраст для женщин может быть повышен до 60 лет.

По ее словам, пенсионный возраст необходимо повышать "плавно и спокойно", тогда люди будут "знать и готовиться". "Но делать это нужно, это необходимо", — заявила Матвиенко.

Как считает спикер, при повышении пенсионного возраста должен быть очень "плавный переходный спокойный период". "Растянуть увеличение пенсионного возраста надо на 10 лет и каждый год повышать на полгода возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин", — сказала она.

"То есть если, условно говоря, будет повышен возраст для женщин до 60 лет — хотя это надо обсуждать в обществе — то только через 10 лет он наступит", — добавила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что не повышать пенсионный возраст в России уже нельзя. "Сейчас как раз то время, когда повышение пенсионного возраста стало в повестку дня. Это сделали уже все государства и европейские, и СНГ", — сказала Матвиенко, напомнив, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была другой.

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также выступил за постепенное повышение пенсионного возраста ввиду демографической ситуации в стране.

"Я в принципе за увеличение этого возраста. Об этом я говорю последние пять или шесть лет. Мы приходим к очередному демографическому провалу… у нас просто некому будет работать", — заявил он.

По его мнению, это необходимо делать постепенно, а в некоторых профессиональных категориях — например, в профессиях тяжелого, вредного труда. "Но без повышения мы просто не обойдемся", — подчеркнул депутат.

Мнения "против"

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что россияне живут недостаточно долго, и это пока исключает возможность повышения пенсионного возраста.

"В данный момент средний европеец мужского пола живет 82 года, средний россиянин — 70,5 лет. 40% мужчин не доживают до пенсии. Поэтому уверен, что недостаточная продолжительность жизни россиян исключает повышение пенсионного возраста до предлагаемого", — отметил он.

Титов предложил всех "советских" пенсионеров старше 1967 года рождения вывести в отдельный фонд старшего поколения и ответственность за него возложить на бюджет. "А те, кто начал работать уже на рубеже 1980-х-1990-х, пусть продолжают накапливать — но только для себя, а не для других", — уточнил он.

Глава федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что ФНПР надеется, что власти не примут решения о повышении пенсионного возраста, а если такую тему вынесут на обсуждение, представители работников будут резко противостоять таким действиям.

"Пенсионный возраст повышать нельзя. Граждане все единогласно выбрали президента и надеются, что он глупость такую не допустит", — подчеркнул Шмаков.

Он добавил, что ФНПР готова резко противостоять таким решениям. "Вот когда будет решение, мы будем говорить: "Это правительство в отставку". Но решения-то нет", — сказал он.