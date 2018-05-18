В Саудовской Аравии сообщили о переговорах для стабилизации цен на нефть

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из ряда стран, в том числе России, для снижения волнения на рынке нефти.Twitter.
"Я также переговорил с главой Международного энергетического агентства, чтобы убедить его в нашей приверженности стабильности на рынке нефти и в мировой экономике. Я продолжу контактировать с остальными в ближайшие дни до участия в ПМЭФ 24-26 мая, где наши обсуждения продолжатся", — добавил аль-Фалих.
При этом вслед за решением США выйти из ядерной сделки с Ираном аль-Фалих 9 мая заявлял, что будет держать связь с ключевыми производителями и потребителями нефти в ближайшее время, чтобы обеспечить стабильность рынка и минимизировать последствия любого возможного дефицита.
В свою очередь, министр нефти и газа Индии, третьего по величине потребителя нефти в мире, Дхармендра Прадхан в четверг сообщил аль-Фалиху о своей обеспокоенности текущим ростом цен на нефть и его влиянием на потребителей, в том числе непосредственно на индийскую экономику.