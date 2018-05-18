В Саудовской Аравии сообщили о переговорах для стабилизации цен на нефть

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из ряда стран, в том числе России, для снижения волнения на рынке нефти.

"С целью координации глобальных действий для снижения обеспокоенности на рынке нефти я провел ряд телефонных переговоров с моими коллегам министрами. В число министров энергетики, с которыми я недавно связался, входят министры из ОАЭ, США, России, Индии и Кореи", — написал аль-Фалих в своем официальном микроблоге в соцсети Twitter

"Я также переговорил с главой Международного энергетического агентства, чтобы убедить его в нашей приверженности стабильности на рынке нефти и в мировой экономике. Я продолжу контактировать с остальными в ближайшие дни до участия в ПМЭФ 24-26 мая, где наши обсуждения продолжатся", — добавил аль-Фалих.

В четверг стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Удорожание нефти многие эксперты связывают с целым рядом факторов, среди которых рост спроса на нефть в мире при одновременной высокой степени соблюдения странами ОПЕК и вне ОПЕК условий соглашения о сокращении добычи нефти, стремительном падении добычи нефти в Венесуэле до многолетних минимумов и выходом США из ядерных договоренностей с Ираном, что также может ограничить предложение на рынке "черного золота".

При этом вслед за решением США выйти из ядерной сделки с Ираном аль-Фалих 9 мая заявлял, что будет держать связь с ключевыми производителями и потребителями нефти в ближайшее время, чтобы обеспечить стабильность рынка и минимизировать последствия любого возможного дефицита.

В свою очередь, министр нефти и газа Индии, третьего по величине потребителя нефти в мире, Дхармендра Прадхан в четверг сообщил аль-Фалиху о своей обеспокоенности текущим ростом цен на нефть и его влиянием на потребителей, в том числе непосредственно на индийскую экономику.