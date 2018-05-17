Татарстан предложил Alibaba локализовать производство в регионе

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Татарстан предложил компании Alibaba локализовать производство в ОЭЗ "Иннополис" и открыть в республике логистический центр, сообщает пресс-служба президента российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов во главе делегации региона находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой проходят официальные встречи с руководством провинций Чжэцзян и Фуцзянь, деловые форумы, переговоры с представителями отдельных компаний.

"Мы готовы взаимодействовать с компанией Alibaba, в том числе по локализации производства компании на территории ОЭЗ "Иннополис" и открытию логистического центра в Татарстане", — цитирует слова Минниханова его пресс-служба по итогам встречи с топ-менеджментом компании.

Минниханов отметил, что население России хорошо знакомо с группой Alibabа и широко пользуется услугами компании. По его словам, развитие инфокоммуникационных технологий и инноваций – одно из приоритетных направлений развития Татарстана. Он сообщил, что в первом вновь построенном в России городе Иннополис в республике создана инфраструктура мирового уровня. По итогам 2017 года на территории ОЭЗ "Иннополис", по информации Минниханова, зарегистрированы свыше 60 компаний-резидентов с общим заявленным объемом инвестиций порядка 11 миллиардов рублей, "Иннполис" сначала стал хабом для разработок российских IT компаний, а затем зарубежных фирм.

Президент Татарстана пригласил представителей компании Alibaba посетить Татарстан для обсуждения возможностей развития кооперации.

Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции и владелец веб-портала Alibaba.com, штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основана Ма Юнем (Джек Ма) в 1999 году. С самого начала Alibaba рассматривалась как площадка для торгов мелких и средних предприятий. Оборот компании – 15,3 миллиарда долларов. Компания обладает собственной электронной платёжной системой (Alipay, которая также используется для расчётов и в дочерней структуре — TaoBao.com), пользуется единым для всех структур программным обеспечением для управления предприятием, а также отсортированными по регионам и отраслям базами данных товаров и предприятий. Alibaba Group управляет несколькими структурами, в том числе интернет-магазином AliExpress.com.

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