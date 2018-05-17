Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке IP-адресов WhatsApp

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Реестр запрещенной информации не содержит IP-адресов мессенджера WhatsApp, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в четверг в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов 329 IP-адресов мессенджера WhatsApp в рамках ограничения доступа к Telegram.

"В Едином реестре запрещенной информации IP-адресов указанной в сообщении компании (WhatsApp — ред.) нет. Слухи Роскомнадзор не комментирует", — сказали в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. Роскомнадзор открыл "горячую линию" для проверки информации о блокировке тех или иных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram и борьбы с ложной информацией.

В конце апреля Роскомнадзор начал разблокировать подсети зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам. При этом находящиеся в составе этих подсетей IP-адреса Telegram остаются под блокировкой.

В начале мая замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что Роскомнадзор может заблокировать IP-адреса еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, если они продолжат предоставлять свои IP-адреса Telegram для работы на территории РФ. Тогда же на совещании у советника президента РФ по интернету Германа Клименко было предложено сформировать "белые списки" добропорядочных ресурсов и создать специальное ПО, которое позволит обеспечить бесперебойный доступ к ресурсов из этих списков.