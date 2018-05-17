"Саратовские авиалинии" объявили о прекращении деятельности

САРАТОВ, 17 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. АО "Саратовские авиалинии" объявляют о возможном закрытии авиапредприятия с 31 мая по требованию Росавиации.

Пресс-служба компании сообщила, что 17 мая авиаперевозчик получил письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации, в котором предписывалось приостановить продажи билетов с 30 мая. Компания расценивает это как ограничение сертификата эксплуатанта с 31 мая.

В релизе пояснили, что в связи с этим руководство "Саратовских авиалиний" решило прекратить деятельность с 31 мая 2018 года. Это вынужденно повлечет увольнение с 18 июля 1200 специалистов, уточняется в документе.

В компании заявили, что "Саратовские авиалинии" со своей стороны предприняли все меры, чтобы в установленный срок исправить все замечания Росавиации. "Тем не менее ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель. Между тем иностранные партнеры, лизингодатели доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Сегодня", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что 17 мая воздушный парк компании пополнился новым самолетом Embraer 190.

Вернуть пассажиров

Помимо этого, Росавиация призвала "Саратовские авиалинии" вернуть в Россию всех своих пассажиров, которые находятся в других странах, до 30 мая.

Регулятор объяснил это требование намерением избежать кризисной ситуации и не допустить нарушения прав путешественников. Также авиакомпанию попросили не осуществлять перевозки пассажиров, обратный билет которых датирован после 30 мая.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля 2018 года пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.

Росавиация после крушения Ан-148 провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок его действия до 30 мая.