МОСКВА, 17 мая-РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) урегулировала ситуацию с доступом такси в аэропорт "Домодедово", сообщил РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

"С "Домодедово" ситуация уже урегулирована, во "Внуково" тоже", — сказал он.

С аэропортом "Шереметьево", по его словам, работа продолжается. "С "Шереметьево" продолжается наша работа, мы их предупредили об ответственности и предложили план. В ближайшее время либо они урегулируют ситуацию до конца, либо… на "Шереметьево" будет наложен большой штраф", — рассказал Артемьев.

В декабре прошлого года глава ФАС сообщил, что служба вынесла предупреждения столичным аэропортам в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси. Артемьев тогда пригрозил аэропортам "очень серьезными" штрафами.

В марте этого года регулятор возбудил дела против "Шереметьево" и "Домодедово" по признакам создания дискриминационных условий для таксопарков. В отношении "Внуково" дело возбуждено не было, так как в нем, по словам руководителя ФАС, было "значительно меньше проблем".