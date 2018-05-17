В Минэнерго заявили о целесообразности установки "умных" счетчиков

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ считает целесообразным внедрять "умные" счетчики электроэнергии постепенно, начиная с 2020 года, поскольку для этого надо еще подготовить законодательную базу. При этом ответственность за учет энергии должна лежать на энергокомпаниях, которые будут устанавливать счетчики.

"Целесообразно вводить такие требования начиная с 2020 года, поскольку потребуются изменения федеральных законов и разработка подзаконных актов", — отметили в Минэнерго, отвечая на вопрос о возможности внедрения "умных" счетчиков.

Как пояснял замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко в марте, планируется, что установка "умных" счетчиков электроэнергии должна проходить постепенно, по мере выхода работающих сейчас счетчиков из строя.

Ведомство также считает, что ответственность за учет должна быть на ресурсоснабжающих организациях, то есть на части энергокомпаний. Это позволит освободить потребителей от обслуживания счетчиков. В этом случае на энергетиков лягут в том числе и штрафы за безучетное потребление электроэнергии. Минэнерго отмечает, что внедрение интеллектуального учета, в том числе в многоквартирных домах является основой для улучшения качества предоставляемых услуг гражданам.

Споры о законе

"Такие системы позволят дистанционно и единовременно снимать показания с приборов учета, контролировать надежность и качество электроснабжения, выявлять незаконное подключение к внутридомовым сетям и сокращать операционные затраты, обеспечивать адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электрическую энергию и внедрять новые сервисы для потребителей", — добавляют в министерстве.

В Госдуме в настоящее время находится законопроект об интеллектуальных системах учета электроэнергии, в ноябре он был принят в первом чтении. Интеллектуальная система учета включает в себя, в частности, и "умные" счетчики, способные удаленно передавать показатели, и различные датчики, позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, например, быстро находить повреждения.

После принятия законопроекта в первом чтении к нему возникло много вопросов и теперь — до начала июня — собираются предложения по поправкам ко второму чтению.

Минэнерго в рамках обсуждения законопроекта об "умных" счетчиках электроэнергии предлагает снять ответственность за счетчики с потребителей и переложить ее на электросетевые и энергосбытовые компании, пояснял Кравченко. То есть, за установку и дальнейшее сопровождение жизни счетчика будет отвечать энергокомпания. При этом Минэнерго предложило ввести норматив цены для "умных" счетчиков.

Вопрос о том, кто за счетчики заплатит, является самым спорным. У всех участников энергорынка есть на него ответы, но что в итоге будет прописано в законодательстве — непонятно. Кравченко не раз говорил в ответ на вопросы и даже требования парламентариев, что устанавливать "умные" счетчики электроэнергии предлагается за счет энергокомпаний — сбытовых или электросетевых. Но их тарифы устанавливаются государством и все расходы компаний нормированы.

Экономия, которую получают компании, изымается из тарифа, то есть уменьшает его. Если экономия остается в тарифе, выходит, что потребитель платит эти деньги, говорил предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук. Кравченко на одном из обсуждений этой темы в мае пояснял, что речь не идет о росте тарифа для потребителей — произойдет некое распределение его составляющих, потому что в тарифе сейчас есть доля энергосбытовых компаний, производителей энергии и электросетей.