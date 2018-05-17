МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Соглашение ЕАЭС и Китая о торгово-экономическом сотрудничестве ускорит взаимодействие по проекту "Один пояс — один путь" и поможет снизить риски непредсказуемой политики других стран, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"Подписание соглашения между Китаем и ЕАЭС является следующим шагом в направлении сопряжения экономического союза и стратегической инициативы "Один пояс – один путь", и безусловно является положительным сигналом компаниям к тому, чтобы более активно работать над совместными проектами", — заявил руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов.
С ним согласна и аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова, которая также отметила, что реализация проекта "Одни пояс — один путь" будет только способствовать укреплению торговых отношений между странами, подписавшими это соглашение.
Возможности и перспективы
"Заключение подобных соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в рамках проекта Шелкового пути и будет вести к продолжению увеличения уровня экономической взаимосвязи между странами", — полагает Баранова.
По мнению Крылова, сотрудничество с ЕАЭС для Китая – это возможность минимизировать риски за счет альтернативного взаимодействия с другими странами. "Данные риски возникают вследствие проведения не всегда предсказуемых экономических мер со стороны США, например, в отношении импортных пошлин", — рассуждает он.
Крылов при этом отмечает, что реализация подписанного в четверг соглашения может занять много времени, так как и в Китае, и в странах ЕАЭС значительно регулируется импорт.