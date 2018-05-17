МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Соглашение ЕАЭС и Китая о торгово-экономическом сотрудничестве ускорит взаимодействие по проекту "Один пояс — один путь" и поможет снизить риски непредсказуемой политики других стран, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

ЕАЭС и Китай ранее в четверг подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Документ носит непреференциальный характер и не предполагает автоматического снижения торговых барьеров. Однако он дает возможность адресного снижения барьеров при входе на китайский рынок для заинтересованного бизнеса и повышает прозрачность регулирования. Кроме того, бизнес через Евразийскую экономическую комиссию сможет решать спорные вопросы с китайской стороной.

"Подписание соглашения между Китаем и ЕАЭС является следующим шагом в направлении сопряжения экономического союза и стратегической инициативы "Один пояс – один путь", и безусловно является положительным сигналом компаниям к тому, чтобы более активно работать над совместными проектами", — заявил руководитель департамента по России и СНГ Deloitte в Китае Александр Крылов.

С ним согласна и аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Василиса Баранова, которая также отметила, что реализация проекта "Одни пояс — один путь" будет только способствовать укреплению торговых отношений между странами, подписавшими это соглашение.

Возможности и перспективы

Баранова напоминает, что последние несколько лет российская экономика разворачивается на Восток, а доля Китая растет не только в торговле, но и в финансовых потоках и во внешнем долге. По прогнозу АКРА, доля Китая в привлеченном внешнем долговом финансировании России продолжит увеличиваться вследствие сохранения санкций Запада и роста внешнеторгового сотрудничества России и Китая.

"Заключение подобных соглашений будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в рамках проекта Шелкового пути и будет вести к продолжению увеличения уровня экономической взаимосвязи между странами", — полагает Баранова.

По мнению Крылова, сотрудничество с ЕАЭС для Китая – это возможность минимизировать риски за счет альтернативного взаимодействия с другими странами. "Данные риски возникают вследствие проведения не всегда предсказуемых экономических мер со стороны США, например, в отношении импортных пошлин", — рассуждает он.

В перспективе ЕАЭС и Китай даже могут выйти на соглашение по созданию зоны свободной торговли, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов. "Расширение зоны свободной торговли с теми странами, с которыми ЕАЭС может взаимодействовать по тем или иным вопросам обеспечит и приток иностранной валюты в Россию, будет способствовать росту экономики, повышению товарооборота, может активизировать бизнес-процессы в экономике", — уверен эксперт.

Крылов при этом отмечает, что реализация подписанного в четверг соглашения может занять много времени, так как и в Китае, и в странах ЕАЭС значительно регулируется импорт.