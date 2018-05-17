Госдума в первом чтении установила срок регистрации ИП после банкротства

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единый трехлетний срок для регистрации индивидуального предпринимателя (ИП), ранее признанного банкротом.

Глава комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов, представляя свою инициативу, обратил внимание, что сейчас законодательством установлены разные сроки (пять лет и один год) для регистрации в качестве ИП для граждан, ранее признанных банкротами.

В связи с этим соответствующая норма практически не применяется, подчеркнул он, "что существенно осложняет и сужает возможности прав наших граждан для работы в качестве ИП". Поэтому законопроектом предлагается установить единый срок три года, а не пять и не год, пояснил Гаврилов.

Законопроект также предусматривает, что в случае заключения мирового соглашения норма об ограничении установления сроков на запрет ведения деятельности ИП также не будет распространяться, продолжил он.

Помимо этого, документ разрешает подписывать нотариальный документ в присутствии нотариуса не усиленной квалифицированной электронной подписью, а простой электронной подписью. По большинству сделок это "сократит время, расходы наших сограждан, упростит сделки, поскольку нотариус и так устанавливает по закону личность лица, действие электронной цифровой подписи", пояснил Гаврилов.

Законопроект также обязывает нотариуса после удостоверения договора об отчуждении или о залоге недвижимого имущества (его доли) незамедлительно или в установленные в нем сроки представлять заявление о госрегистрации прав и прилагаемые к нему документы в регистрирующий орган. "Это существенным образом защитит, сократит количество мошенничеств, сократит недобросовестность по ряду сделок, а также повысит достоверность актуальных сведений, которые содержатся в государственном реестре недвижимости", — полагает парламентарий.