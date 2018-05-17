Стоимость нефти Brent превысила $80 за баррель‍

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в четверг впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Скачок произошел после публикации статистики по запасам "черного золота" в США, которые сокращаются вторую неделю подряд: коммерческие запасы сократились на 0,3 процента — до 432,4 миллиона баррелей, а ожидалось более умеренное снижение — на 0,18 процента.
Также цены на нефть расту из-за ситуации вокруг Ирана. Накануне французская нефтяная компания Total сообщила, что может выйти из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США.
"Геополитические опасения сохраняются. Обеспокоенность относительно предложения нефти остается важнейшим фактором для рынка после того, как США решили выйти из соглашения с Ираном по ядерной программе", — заявил агентству Рейтер глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.
На прошлой неделе США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году. Дональд Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.