Путин на встрече с главой "Ростеха" заслушает отчет о работе компании

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с главой госкорпорации "Ростехнологии" Сергеем Чемезовым заслушает отчет о работе компании, а также на совещании по ОПК обсудит эффективность расходования средств, выделяемых Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня традиционный ежегодный отчет о работе госкорпорации "Ростех" президенту представит Сергей Чемезов. Он как раз тут в Сочи участвует в серии военных совещаний и заодно выполнит эту необходимую процедуру — процедуру ежегодного представления президенту доклада о работе корпорации", — сообщил Песков журналистам в четверг.

Чуть ранее в этот же день глава государства займется проблематикой ВПК, отметил пресс-секретарь президента.

"Продолжится обсуждение гособоронзаказа — насколько эффективно тратятся бюджетные средства, которые выделяются Минобороны, и насколько эффективно приобретается и насколько качественная техника", — уточнил он.