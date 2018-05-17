Товарооборот Татарстана и Китая вырос до $565,5 млн в 2017 году

КАЗАНЬ, 17 мая — РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном с Китаем в 2017 году увеличился более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом и составил 565,5 миллиона долларов, при этом объявленные годами межрегионального сотрудничества России и Китая 2018 и 2019 годы являются хорошей возможностью для дальнейшего наращивания связей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов во главе делегации Татарстана находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой проходят официальные встречи с руководством провинций Чжэцзян и Фуцзянь, деловые форумы, переговоры с представителями отдельных компаний. Уже состоялась встреча с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян Чэ Цзюном.

"Российско-китайские отношения носят характер всестороннего стратегического партнёрства. Между нашими странами поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне, и мы имеем единые позиции по актуальным международным и региональным вопросам. Российско-китайский товарооборот в 2017 году вырос более чем на треть и достиг 84 миллиардов долларов. Свой вклад в развитие товарооборота между нашими странами вносит и республика Татарстан – в 2017 году товарооборот составил 565,5 миллиона долларов и вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом", — цитирует слова Минниханова на встрече его пресс-служба.

Президент Татарстана отметил, что республика придает большое значение расширению всесторонних контактов с Китаем, которые направлены на укрепление дружбы и взаимодействия между РФ и КНР. Он напомнил, что 2018 и 2019 объявлены годами межрегионального сотрудничества России и Китая. "В нашей республике есть пока не востребованный потенциал для роста сотрудничества, и мы приехали эти вопросы обсудить", — подчеркнул он.

В ходе встречи с заместителем губернатора провинции Чжэцзян Чжу Цонзю Минниханов также отметил, что Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем, а 2018 и 2019 годы – это хорошая возможность для наращивания связей на уровне регионов и муниципальных образований.

В настоящее время в Пекине действует торгово-экономическое представительство Татарстана, в Казани открыто генеральное консульство Китая. При участии Китайской национальной химико-инжиниринговой корпорации (CNCEC) в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний". В 2016 году в Набережных Челнах корпорация Haier открыла завод холодильников, сейчас ведутся работы по запуску производства стиральных машин. Также китайский инвестор планирует создать в Татарстане индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития Татарстан работает над совместным предприятием для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Ведется работа между татарстанской компанией "КамАЗ" и китайской Weichai по созданию СП для производства автомобильных двигателей.

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