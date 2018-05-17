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Экономика

Центробанк купил на рынке для Минфина валюту более чем на 16 млрд рублей

11:3317.05.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина РФ с расчетами 16 мая составил 16,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦБ раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке
ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

Минфин РФ анонсировал планы с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 миллиарда рублей в день, суммарно направив на эти цели 322,8 миллиарда рублей.

В предыдущий период — с 6 апреля по 8 мая — Минфин планировал купить валюты на 240,7 миллиарда рублей (по 11,5 миллиарда в день), однако на фоне резкого ослабления рубля из-за санкций США в апреле ЦБ приостанавливал эти операции, а после их возобновления дневной объем покупок (за исключением двух дней) был выше плана. В результате объем направленных на покупку валюты средств даже немного превысил план, составив 242,5 миллиарда рублей.

Как поясняли РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке. А первый зампред Ксения Юдаева говорила, что ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Антон Дроздов
Бумажки покупают и рады.
11:41
17.05.2018
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