Рубль вечером растет к доллару и евро

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рубль в среду вечером уверенно рос к доллару и евро в рамках коррекции, отыгрывая предыдущее снижение, свидетельствуют данные торгов.

Возврат цен на нефть выше 78 долларов за баррель поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19:52 мск снижался на 62 копейки — до 61,7 рубля, курс евро — на 89 копеек, до 72,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Коррекция вверх

Помимо дорогой нефти, позитивом для рубля стали оценки международного рейтингового агентства Moody's, которое считает очень низкой вероятность того, что западные санкции против России будут развиваться по сценарию Ирана.

Начало майского налогового периода также оказало поддержку рублю.

В результате российская валюта вернулась к уровням 62 и 73 к доллару и евро соответственно. Вечером доллар и евро снижались к рублю на 1-1,2%.

Рублевая цена нефти при этом отошла к отметке 4,85 тысячи рублей от недавних максимумов выше уровня 4,95 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах доллар будет колебаться в диапазоне 61,4-62,4 рубля, евро — в коридоре 72,4-73,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

До конца недели курс рубля будет находиться в диапазоне 61,7-62,5 к доллару, прогнозирует Антон Покатович из Бинбанка.

Вместе с тем в случае появления новостей об ужесточении позиции США в отношении связей России и Ирана возможны распродажи российских активов, предупредил аналитик.