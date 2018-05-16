Орешкин сообщил подробности о программе повышения производительности труда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Обновленная и расширенная версия приоритетной программы повышения производительности труда будет готова к концу лета — началу осени, заявил исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

Форум "Производительность 360" — совместное мероприятие Министерства экономического развития России, госкорпорации "Росатом" и правительства Нижегородской области — проходит в Нижнем Новгороде 16 и 17 мая. Участниками форума стали более 300 человек, представители 24 регионов России.

"Работа над программой повышения производительности труда началась с прошлого года с обрабатывающей промышленности. Сейчас в ней задействовано семь регионов, 84 предприятия. Программа заявлена как национальная в майском указе. В соответствии с этим мы готовим новую расширенную версию программы. В итоге к концу лета — началу осени мы будем иметь новую приоритетную программу и приступим к ее выполнению", — заявил Орешкин.

По его словам, расширение программы предполагается вести по регионам и отраслям — задействована будет не только промышленность, но и транспорт, торговля, сельское хозяйство, госуправление.

"Самое важное в этой программе — изменение культуры, отношения людей, осознание того, что чем бы ты ни занимался, должна быть вовлеченность в сам процесс. Этот эффект нельзя измерить, но он очень значим", — подчеркнул Орешкин.