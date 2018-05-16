Россия побила рекорд по объему экспорта зерна в Китай

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия побила рекорд в своей современной истории по объему экспорта зерна и продуктов его переработки в Китай, поставив в эту страну с 1 июля 2017 года по 15 мая 2018 года 1,231 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор в среду.

"По данным ФГИС "Аргус-Фито", в 2017/2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 15 мая 2018 года), экспорт зерна и продуктов его переработки в Китайскую Народную Республику составил 1,231 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом в истории современной России", — говорится в сообщении.

Основной объем экспорта приходится на соевые бобы (846,2 тысячи тонн), семена рапса (108,1 тысячи тонн), пшеницу (41,3 тысячи тонн), кукурузу (23 тысячи тонн). По культурам, допущенным к экспорту с 1 ноября 2017 года, уже отгружено семян льна — на 46,6 тысячи тонн, гречихи — на 7,5 тысячи тонн, семян подсолнечника — на 2,6 тысячи тонн и овса — на 2,1 тысячи тонн.

Ведомство отмечает, что Китай занимает 13 место в рейтинге основных стран-импортеров российского зерна и по темпам приближается к топ-10. По сравнению с аналогичным периодом 2014/2015 сельскохозяйственного года, экспорт зерновой продукции из России в Китай увеличился в 18 раз.

"Это стало возможным благодаря постоянно проводимой Россельхознадзором работе, направленной на расширение перечня зерновых культур, допущенных к экспорту в Китай, а также увеличению числа российских регионов, одобренных китайской стороной для поставок пшеницы", — добавляет ведомство.

Россельхознадзор добивается допуска на рынок Китая ячменя, просо, сорго, шрота соевого, а также продуктов переработки зерна. В этом году запланирован ряд инспекций китайских специалистов в РФ для проведения анализа фитосанитарных рисков.