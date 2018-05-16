Архангельская область подписала соглашение с автономным краем Воеводина

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Соглашение между Архангельской области и автономным краем Воеводина Республики Сербии подписали губернатор Игорь Орлов и председатель правительства автономного края Игорь Мирович, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, стороны будут содействовать развитию и расширению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в самых разных сферах: сельском хозяйстве и торговле, строительстве и промышленности, транспорте и логистике, экологии и туризме, культуре и искусстве, в здравоохранении, науке и молодёжной политике.

"Речь идет о реализации соглашений о поставках сырья, продовольствия, товаров народного потребления, обмене информацией и опытом в различных направлениях деятельности. О прямых контактах между театрами, музеями, о проведении выставок, гастролях художественных коллективов, обмене делегациями преподавателей, студентов, научных работников", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках соглашения сделаны уже первые шаги — достигнута предварительная договоренность об импорте в Поморье фруктов и овощей, экспорте в Сербию из Архангельска продукции глубокой переработки древесины, детской мебели.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между Северным (Арктическим) федеральным университетом и университетом Нови-Сада, которое предполагает разработку образовательных программ, совместные научные исследования, реализацию международных проектов.

"У Архангельской область есть сложившиеся отношения с Сербией в торговле, образовании и науке, которые могут стать точкой отсчёта для дальнейшего развития. В 2017 году объем внешнеторгового оборота нашего региона с Сербией вырос на 30 процентов. А в апреле этого года Архангельск принимал прославленного Эмира Кустурицу. Убежден, что наш визит и заключение соглашения помогут укрепить двусторонние связи и развить новые перспективные направления сотрудничества", — цитирует губернатора Архангельской области Игоря Орлова пресс-служба правительства региона.

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