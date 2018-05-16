Немецкий бизнес надеется, что встреча Путина и Меркель облегчит работу

БЕРЛИН, 16 мая – РИА Новости. Немецкий бизнес ждет от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина конкретных результатов, которые облегчат работу компаний, заявил в среду глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Переговоры Путина и Меркель пройдут 18 мая в Сочи.

"Мы исходим из того, что переговоры приведут к конкретным результатам, которые облегчат работу немецких компаний в российском бизнесе. Результаты визита (главы Минэкономики ФРГ Петера) Альтмайера дают надежду на то, что есть решение спора вокруг "Северного потока-2", которое защищает интересы Украины за счет гарантированных поставок российского природного газа через территорию страны. Это будет важным сигналом для компаний, участвующих в проекте", — говорится в заявлении Бюхеле, опубликованном организацией.

Бюхеле подчеркнул, что канцлер должна попытаться убедить российскую сторону не вводить штрафные меры в отношении компаний, которые должны соблюдать иностранные санкции, так как такие меры стали бы "значительным бременем для германо-российских экономических отношений, которые испытывают как раз сейчас небольшой подъем". Он добавил, что недопустимо превращать "экономику в игру разных режимов санкций — в этой игре нет победителей".

"Встреча с президентом Путиным проходит в правильное и важное время. В чрезвычайно сложной международной обстановке открывается возможность сближения Германии и России на фоне общих политических и экономических интересов, таких как поддержка иранского соглашения, строительство газопровода "Северный поток-2" и критика новых санкций США против России и их последствий для немецких компаний", — заявил Бюхеле, добавив, что "новое федеральное правительство придает большое значение диалогу с Россией, как это было заявлено в коалиционном соглашении".