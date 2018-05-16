Роль развивающихся рынков как источника инвестиций обсудят на ПМЭФ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Роль развивающихся рынков как источника инвестиций в мировую экономику обсудят участники панельной сессии "Финансово-банковская система в странах с развивающимися рынками: версия 2.0", которую проведет 25 мая на ПМЭФ-2018 банк ВТБ, сообщает пресс-служба банка.

"Главной темой дискуссии, в которой примет участие президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, будет вопрос о том, насколько развивающиеся рынки способны играть самостоятельную роль в мировой экономике. Будет обсуждена роль развивающихся рынков как источника глобальных инвестиций и будущее новых институтов развития и суверенных фондов", — отметили в пресс-службе.

В числе других участников сессии — главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, председатель Boston Consulting Group Ханс-Пауль Бюркнер, руководители Bahrain Mumtalakat Holding Company BSC, Amundi Asset Management, Нового банка развития и других компаний.

Модератором сессии выступит управляющий редактор ведущего в Индии телеканала деловых новостей CNBC-TV18 Ширин Бхан.