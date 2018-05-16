Курс рубля больше не привязан к ценам на нефть, считает эксперт

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Прямой зависимости между курсом рубля и ценами на нефть больше нет, считает управляющий директор группы Lombard Odier Арно Леклерк.

"Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда после долгой зависимости рубля от нефти корреляция между ними разорвалась", — сказал он на встрече с журналистами.

С начала текущего года нефть марки Brent подорожала более чем на 17%. На этой неделе цена подскакивала выше 79 долларов за баррель — к максимуму за 3,5 года. В то же время рубль за тот же период подешевел к доллару примерно на 9%.

Леклерк позитивно оценил действия Банка России по таргетированию инфляции. Эксперт считает, что Россия преодолела риск высокой инфляции. По его оценке, внешний долг РФ находится на приемлемом уровне.

Впрочем, хотя рубль "отвязался" от нефти, экономика России по-прежнему сильно зависит от нефтегазовой отрасли, отметил Леклерк. "По-прежнему большая зависимость от нефтегазовой отрасли – мы наблюдаем однобокость экономики. Еще из минусов – уровень коррупции и проблемы с финансированием некоторых проектов. Неплохо было бы "открыть кран" и влить деньги в экономику, снизить ставки по кредитам для финансирования проектов. Но это должны быть хорошие проекты, чтобы в них был смысл инвестировать", — сказал эксперт.

"Возможно, новое правительство России даст большую определенность в плане проектного финансирования. Промышленность, сельское хозяйство и IT могут быстрее других развиваться в РФ и являются перспективными", — добавил он.

Банк Lombard Odier, основанный в 1796 году, является одним из старейших банков Женевы и одним из крупнейших финансовых институтов Швейцарии и Европы. В 2010 году банк открыл представительство в Москве.