Комитет ГД поддержал проект об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате принять в первом чтении президентский проект закона, которым предлагается арестовывать имущество юридических лиц, в отношении которых идет производство по делу о незаконном обогащении должностных лиц.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект, которым предложил ввести в КоАП новую статью.

"В целях исполнения постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения… законопроектом предлагается новая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, а именно арест имущества юридического лица", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается, стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер административного штрафа. Решение о наложении ареста будет приниматься судом на основании мотивированного ходатайства прокурора, а сам арест осуществляться в предусмотренном законодательством об исполнительном производстве порядке.

Кроме того, наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, законопроектом допускается лишь при отсутствии у юрлица иного имущества. Это позволит обеспечить выплату заработной платы работникам юридического лица и осуществление иных обязательных платежей, поясняет президент.