Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. 16 мая 2018

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. 16 мая 2018

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от строительства и запуска в эксплуатацию Крымского моста в 500 миллионов гривен (более 19 миллионов долларов) в год. Об этом сообщает NewsOne.

"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", — заявил министр.

Он добавил, что непрямые убытки исчисляются миллиардами гривен, поскольку "каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия". Помимо этого, Омелян заверил, что "все счета России будут выставлены".

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, но строители завершили работы с опережением графика. Президент Владимир Путин открыл движение по мосту 15 мая.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>