Воронежская область планирует развивать органическое сельское хозяйство

ВОРОНЕЖ, 16 мая — РИА Новости. Развитие органического сельского хозяйства может стать одним из главных направлений в деятельности АПК Воронежской области, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев.

В Воронеже в среду начала работу региональная конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В мероприятии участвуют представители 45 стран, одна из тем – развитие органического сельского хозяйства.

"Очень перспективное направление для нас, потому что, конечно, качество земли, наши черноземы способны без существенного применения минеральных удобрений и других химикатов получать достаточно хороший урожай, и продукция как раз будет называться органической", — сказал Гусев.

Он отметил, что для этого региону предстоит пройти долгий путь, начиная от сертификации земли и заканчивая методологией и сертификацией самой продукции, а также продвижением этой продукции.

"Я считаю, что для нас это перспективно, мы только в начале пути, будем по нему двигаться", — добавил Гусев.

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