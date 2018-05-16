Moody's оценило сценарий развития западных санкций в отношении России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's считает очень низкой вероятность того, что западные санкции в отношении России будут развиваться по сценарию Ирана, сказал в интервью агентству Блумберг управляющий директор отдела Moody's по суверенным рискам Ив Лемей (Yves Lemay).

Он добавил, что такая вероятность не является базовым сценарием для Moody's в оценке рейтинга РФ. По мнению агентства, способность экономики адаптироваться и выдерживать дополнительные санкции, является важным элементом для рейтинговых решений.

"Ключевым кредитным риском для суверенного рейтинга России все еще остается геополитический фактор и трудность прогнозирования того, как эта ситуация будет развиваться с течением времени", — добавил Лемей.

В январе текущего года Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Ва1". Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, в заявлении Moody's называлась "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

В феврале представитель агентства Moody's говорил, что санкции против РФ не помешают возможному повышению рейтинга страны.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

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