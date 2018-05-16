На атомный ледокол "Арктика" загрузили турбогенератор левого борта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) загрузили главный турбогенератор левого борта на атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, сообщает завод.
Отмечается, что паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола. Она предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.
Турбогенератор правого борта был загружен на ледокол "Арктика" в сентябре прошлого года.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сейчас идет строительство трех судов этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.
Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тысяч человек.