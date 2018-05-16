На атомный ледокол "Арктика" загрузили турбогенератор левого борта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) загрузили главный турбогенератор левого борта на атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, сообщает завод.

Это оборудование предназначено для паротурбинной установки ледокола. Погрузка турбогенератора общей массой около 300 тонн производилась частями. После погрузки специалисты приступили к сборке оборудования.

Отмечается, что паротурбинная установка, в состав которой входят два главных турбогенератора, является одним из ключевых элементов ледокола. Она предназначена для выработки электроэнергии, необходимой для функционирования главных электродвигателей и систем жизнеобеспечения судна.

Турбогенератор правого борта был загружен на ледокол "Арктика" в сентябре прошлого года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас идет строительство трех судов этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев, судов технического обеспечения работ на шельфе) с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Предприятие было основано в 1856 году. За полтора века своей истории Балтийский завод построил около 600 кораблей и судов. Сегодня на заводе трудятся более 6 тысяч человек.