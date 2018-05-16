МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 1,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе агентства.

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году прогнозируется в объеме 99,2 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА пересмотрело оценку спроса на нефть в 2017 году, понизив ее также на 0,1 миллиона баррелей в сутки — до 97,7 миллиона баррелей в сутки.

По оценке МЭА, спрос на нефть в начале года был обусловлен холодной погодой в Европе и США, а также запуском новых нефтехимических мощностей в США и экономическим фоном.

"В первой половине года спрос как в странах ОЭСР, так и в странах, не являющихся членами ОЭСР, несколько повысился. Пока экономическая среда будет продолжать поддерживать спрос на нефть… поддержка от суровых погодных условий исчезнет, и недавний скачок цен на нефть возьмет свое. Таким образом, рост мирового спроса, как ожидается, снизится с 1,5 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2018 года до 1,35 миллиона баррелей в сутки во втором полугодии", — сообщает агентство.